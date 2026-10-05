Mercoledì 7 ottobre fa tappa a Porto Torres “Non sono un'alga”, la campagna promossa dall'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna – Regione Autonoma della Sardegna, con il coordinamento e il supporto scientifico di Sémata Società Cooperativa, dedicata alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della Posidonia oceanica, non un’alga ma una pianta fondamentale per la salute del mare. Da qui lo slogan "Alga a chi?". A partire dalle ore 10, il Parco di via Gobetti 3 ospiterà una mattinata di sensibilizzazione e divulgazione ambientale che coinvolgerà studentesse e studenti delle scuole primarie degli Istituti comprensivi cittadini. Insieme alla biologa marina Cristina Bonino, dell’associazione I Sette Mari, si parlerà dell’importanza della Posidonia per l’ecosistema costiero, dei benefici che offre al nostro mare e del motivo per cui è fondamentale imparare a conoscerla, rispettarla e proteggerla. All’appuntamento parteciperanno Maria Elena Dessì, direttrice dell'Agenzia Conservatoria delle Coste, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i partner coinvolti nell’iniziativa, tra i quali il gruppo Scout Masci Sassari 3 Ottava, già impegnato sul territorio in attività ecologiche e di sensibilizzazione ambientale come la giornata “Cittadini attivi e custodi del creato”, svoltasi lo scorso 3 ottobre nel tratto compreso tra la Torre di Abbacurrente e Balai Lontano. Porto Torres è uno dei Comuni costieri della Sardegna coinvolti nella campagna, che propone attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e visitatori per accrescere la conoscenza della Posidonia oceanica e del suo prezioso ruolo nella tutela degli ecosistemi marini e costieri.

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