Un corso gratuito e aperto a tutti per imparare, perfezionare e soprattutto mantenere viva la lingua sassarese. Ritorna "Fallu fabidda’", corso promosso dall’associazione Ischora di Sassaresu e CSS (Confederazione Sindacale Sarda) che prenderà il via il prossimo 28 ottobre.

Le lezioni del maestro Fabritziu Dettori si terranno ogni mercoledì nell’aula dell’ex provveditorato in corso Francesco Cossiga n.6 (a fianco della scuola media n.2) con inizio il 28 ottobre dalle 17.45 alle 19.15, e saranno gratuite e aperte a tutti. I posti sono limitati, per iscriversi è necessario mandare una mail all’indirizzo ischoradisassaresu@gmail.com indicando nome cognome e numero di cellulare. Avranno precedenza insegnanti, genitori e nonni dell’I.C. San Giuseppe. Il corso da sempre è dedicato alla maestra Gabriella Oggiano che ha insegnato con amore la lingua Sassarese a bambine e bambini della scuola primaria di San Giuseppe.

L’iniziativa è interamente autofinanziata dall’associazione Ischora di Sassaresu, grazie alla collaborazione gratuita e volontaria di tutte le sue componenti, con lo scopo attraverso le lezioni interattive di tenere vivo uno spazio dove ci si approccia alla lingua in modo del tutto immersivo e dove sarà possibile per tutti apprendere per parlare la lingua senza vergogna.

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