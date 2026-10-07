Un viaggio nel tempo a ritmo di musica. La rassegna Famiglie Meraviglie fa tappa a Porto Torres per un nuovo appuntamento: "Segui il tempo"! in programma sabato 10 e domenica 11 dalle 10 alle 12 presso il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano. Famiglie con bambini e bambine dai 2 agli 8 anni di età verranno accompagnate ad esplorare l'area archeologica e la storia dell’antica Turris Libisonis in un modo del tutto nuovo, giocando con la musica, i suoni e il ritmo tra mosaici e reperti storici. Nel museo di via Ponte Romano, dove si sono conclusi alcuni lavori di efficientamento energetico, inizia una nuova programmazione di eventi per la stagione autunnale e invernale, iniziative rivolte ai visitatori ma anche alle bambine e ai bambini, che vorranno esplorare l'immenso patrimonio archeologico dell'area di Turris. Il museo e la zona archeologica esterna si presentano più accessibili e facilmente fruibili, grazie ai lavori di riqualificazione effettuati in questi mesi, opere di valorizzazione e di ammodernamento della struttura che hanno cambiato il volto dell'intero complesso, dove area interna e zona esterna sono collegate.

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