Cittadinanza attiva, riunione all'Istituto Fermi ad Alghero
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Entra nel vivo ad Alghero il progetto “Cittadinanza Attiva 2026”, promosso dall’amministrazione comunale per coinvolgere cittadini e associazioni nella cura degli spazi pubblici e nella valorizzazione della città. Lunedì 12 ottobre, alle 17.30, nell’auditorium dell’Istituto superiore “E. Fermi”, in via XX Settembre 229, si terrà il primo incontro operativo con i partecipanti al programma di volontariato civico. «Sarà soprattutto un momento di ascolto e di lavoro condiviso, - spiega l’assessora alla Cittadinanza Attiva Raffaella Sanna - vogliamo costruire i progetti insieme a chi ha scelto di mettersi a disposizione della comunità, valorizzando le idee, le competenze e la disponibilità di ciascuno».
All’incontro sono invitati i cittadini e le associazioni ammessi al programma, ma anche i candidati ammessi con riserva, per i quali sono ancora in corso le verifiche sulla regolarità contributiva locale da parte di Secal. Durante la riunione saranno illustrate le modalità organizzative del volontariato civico e verranno raccolte le proposte dei partecipanti.