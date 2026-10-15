Una giornata dedicata allo sport, al gioco e alla voglia di stare insieme. L’appuntamento è per domenica prossima nella palestra scolastica di via Matteotti, organizzato dal Jolly Basket Dolianova, compagine tra le più longeve in Sardegna fondata nel 1964 da don Aldo Matzeu. La manifestazione è riservata ai giovanissimi. Back to Basket proporrà gare di tiro, partite 3 contro 3, e giochi per i più piccoli. Due le sessioni in programma: dalle 17 alle 18.30 sono previste attività dedicate ai pulcini e agli esordienti mentre under 17, serie C e open saranno impegnati dalle 18.30 alle 20.00.

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