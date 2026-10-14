Mai rappresentato a Sassari, il "Don Carlo" di Giuseppe Verdi manca dalle scene sarde da 25 anni, quando fu rappresentata al Teatro Lirico di Cagliari. L'approfondimento del capolavoro del cigno di Busseto è al centro venerdì 16 ottobre del prossimo appuntamento di "Alla scoperta dell'Opera", il ciclo di incontri promosso dall'Ente de Carolis che come ormai tradizione accompagna il pubblico in un percorso di scoperta e approfondimento dei titoli della stagione lirica.

Venerdì nel foyer del Teatro Comunale di Sassari, con inizio alle 17.30, il direttore artistico Alberto Gazale dialogherà con il presidente dell'Ente Antonello Mattone, il direttore d'orchestra Federico Santi, il regista Ognian Draganov e gli interpreti della nuova produzione, del Teatro dell’Opera Stara Zagora, in programma il 30 ottobre e il 1° novembre. L'incontro, a ingresso libero, offrirà al pubblico l'opportunità di approfondire la storia, la musica e conoscere i personaggi dell'opera attraverso il confronto diretto con gli artisti che li interpretano oltre che scoprire il lavoro musicale e teatrale che precede la messa in scena.

Tra i titoli più attesi della stagione, Don Carlo rappresenta una nuova e impegnativa sfida produttiva per l'Ente de Carolis. La sua presenza nel cartellone conferma la scelta dell'Ente di affrontare partiture di particolare complessità, difficilmente presenti nei cartelloni dei teatri di tradizione.

© Riproduzione riservata