Il tema della “Repubblica delle donne” è al centro anche della rassegna Ammajare OFF che estende il dibattito attraverso un ricco percorso di incontri e presentazioni letterarie in otto centri della Sardegna. Il programma curato dall’Associazione Intrecci Culturali, con la direzione artistica di Giampaolo Cassitta, mette in gioco molteplici chiavi di lettura: dal valore delle relazioni femminili alle storie di riscatto viscerale, dalle dinamiche di potere della società contemporanea ai nodi della giustizia, della politica e dell'esoterismo.

Il via sabato 17 ottobre ad Alghero (Libreria Il Manoscritto, ore 19) con il reading musicale “Nebida, la ragazza del fiume” di Giampaolo Cassitta.

Le altre date di ottobre: Guspini (il 23 con il libro “Nel deserto nascono i gigli” di Pinna-Perra), Cagliari (il 28 con “No filter. Una pr in fuga” di Pender), Sassari (il 29 con “La versione delle margherite” di Davioli) e Castelsardo (il 30 con “Undici” di Longo).

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