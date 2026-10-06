La Daniele Cipriani Entertainment ritorna domenica 11 ottobre al Teatro Civico di Sassari, dove alle 20.30 porta in scena “La Lalangue”, uno spettacolo che esplora la dimensione generativa e viscerale della relazione tra scrittura, musica e corpo.

La produzione è firmata per la regia e la coreografia da Giacomo Luci, che porterà in scena l’opera insieme al danzatore Pierre Loup Morillon sulle note della pianista Beatrice Barison, protagonista dell'esecuzione musicale dal vivo. La direzione artistica è di Anna Lea Antolini.

Il titolo trae origine dall'omologo concetto introdotto dallo psicoanalista Jacques Lacan nel suo “Seminario XX, Ancora”, dove la lingua madre viene definita come un’esperienza sonora, corporea e affettiva che precede la struttura del significato e del simbolo. Il punto di partenza dell'opera risiede in una riflessione che Roland Barthes, nel saggio Rasch, dedica alla celebre Kreisleriana di Robert Schuman, in cui il corpo non parla attraverso il linguaggio, ma si fa sentire in uno stato quasi parlante. I gesti musicali assumono la forma di immagini corporee cariche di ritmo, trasformando la pulsazione e l'atto del battere nel vero filo conduttore della performance.

Lo spettacolo è inserito nel calendario del 23° festival "Corpi in movimento", organizzato dall'associazione Danzeventi.

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