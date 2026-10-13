Il Museo della Tonnara ospita a Stintino, sabato 17 ottobre alle 17, la presentazione del volume edito da Ilisso, un viaggio alla scoperta della biodiversità dell’isola e una riflessione sulla sua tutela. La Sardegna custodisce un patrimonio botanico straordinario, fatto di specie uniche che raccontano la storia naturale dell’isola e ne definiscono l’identità ambientale. A questo patrimonio è dedicato "La flora endemica della Sardegna", il libro che sarà presentato al Mut. All’incontro parteciperanno la sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella, l’assessora al Verde e all’Agricoltura, Mara Sanna, Danilo Pisu divulgatore scientifico, Simone Lintas esperto scientifico, il curatore dell’opera professor Gianluigi Bacchitta e il professor Emmanuele Farris, tra gli autori. La flora endemica della Sardegna è la prima opera divulgativa completa dedicata alla flora vascolare endemica sarda, pubblicata in italiano e in inglese, il volume documenta la ricchezza e l’originalità della vegetazione dell’isola, contribuendo a diffondere la conoscenza di specie spesso poco note, ma fondamentali per gli equilibri degli ecosistemi. Non soltanto uno strumento di approfondimento scientifico, dunque, ma anche un invito a riconoscere il valore della biodiversità e la necessità di proteggerla. La conservazione delle specie endemiche riguarda infatti il futuro del territorio e la responsabilità condivisa di trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio naturale irripetibile. Con questo appuntamento, il Museo della Tonnara di Stintino apre uno spazio di confronto tra ricerca, istituzioni e comunità, confermando il proprio impegno nella divulgazione e nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

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