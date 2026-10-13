L’Università di Sassari, in collaborazione con L'Associazione Accademia Sarda del Lievito madre, Agris, Emergency e Ponti non muri, celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Mercoledì 14 ottobre dalle 9.30, nell’aula magna di Palazzo Segni al Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari (viale Italia 39 A), si terrà l’evento “Un’unica umanità. Oltre i conflitti armati, i cambiamenti climatici e le migrazioni”, coordinato dai docenti Marilena Budroni, Giovanni Antonio Farris e Cristiano Tallè.

“Il punto di partenza è un paradosso inaccettabile, una ferita aperta nel tessuto della nostra civiltà globale: porre fine alla fame è non solo possibile ma assolutamente necessario – Spiega Marilena Budroni .- Il nostro pianeta produce già oggi cibo sufficiente per sfamare ogni singolo essere umano. Non siamo di fronte a un limite fisico della Terra, ma a un fallimento politico, economico e sociale. Mentre celebriamo il progresso tecnologico, 645 milioni di persone soffrono ancora la fame e ben 2,69 miliardi non possono permettersi un'alimentazione nutriente. Questi numeri non sono semplici statistiche: sono vite umane che vengono lasciate indietro”.

La via d’uscita è indicata dall’innovazione che ha le potenzialità per nutrire il futuro del pianeta.

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