Al via il percorso dedicato all'Intelligenza Artificiale, messo a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio Nord Sardegna, in collaborazione con H-FARM Business School. Da ottobre a maggio 2027, il progetto propone una serie organica di appuntamenti in presenza, online e laboratoriali, con l’obiettivo di portare l’AI dentro il lavoro quotidiano delle imprese: non come tecnologia astratta, ma come strumento concreto per rendere più efficienti i processi, migliorare l’organizzazione e sviluppare nuove opportunità.

Il programma si articola in cinque moduli e segue una progressione in tre livelli: base, consolidamento e specializzazione. Si parte dalla comprensione degli strumenti più comuni e si arriva alla progettazione di agenti e applicazioni pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle singole attività. Ogni modulo potrà essere seguito anche autonomamente.

Il primo modulo si svolgerà martedì 20 ottobre a Sassari, dalle 9.30 alle 13.30, nella sede della Camera di Commercio di via Roma 74, con cinquanta posti disponibili. La stessa attività sarà riproposta a Olbia, martedì 17 novembre, nella sede camerale di via Nanni 43, con venticinque posti a disposizione.

Il primo appuntamento sarà dedicato all’introduzione all’intelligenza artificiale. Si partirà dal funzionamento dei modelli linguistici, dalle loro possibilità e dai loro limiti, con esercitazioni pratiche sulla gestione delle e-mail, la sintesi dei documenti e la preparazione dei preventivi. Una parte importante sarà riservata alla privacy aziendale e all’AI Act, per fornire alle imprese gli strumenti necessari a utilizzare l’intelligenza artificiale con consapevolezza e nel rispetto delle regole.

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