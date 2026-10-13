Un weekend di sport e inclusione con il "WBC Amazing Muay Thai European Festival 2026", in programma dal 15 al 18 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di via Beethoven. Un appuntamento internazionale dedicato alla "Muay Thai", con sei ring, centinaia di atleti e team provenienti da Paesi di tutto il mondo, e un vero e proprio villaggio aperto al pubblico dedicato alla cultura, alla gastronomia, al benessere, all’artigianato e all’intrattenimento, per un incontro tra la cultura thailandese, quella sarda e le numerose realtà rappresentate dalle delegazioni partecipanti. L’iniziativa, promossa dalla "SMTA Gym", nasce con l’obiettivo di andare oltre il semplice evento agonistico, trasformando le giornate dei Campionati Europei della disciplina in un vero festival dello sport, della cultura e delle tradizioni.

“Portare un evento di questa caratura nella nostra città è come un sogno che si realizza - spiega Mauro Serra, Fondatore della SMTA Gym, con sede e attività in città -. Non soltanto i Campionati Europei WBC di Muay Thai, che vedono Quartu Sant’Elena protagonista di un contesto internazionale così importante, ma anche il Thai Festival, un progetto che anno dopo anno cresce e prende forma, dando vita a qualcosa di innovativo, mai realizzato in Sardegna. È il nostro contributo per dare lustro e visibilità alla nostra città, che possiede un potenziale straordinario e merita di essere conosciuta ben oltre i confini dell’isola”.

Tra atleti, tecnici, ufficiali di gara, accompagnatori e appassionati, è prevista la presenza complessiva di oltre un migliaio di persone. Le giornate di gara saranno precedute, il 15 ottobre, dall’apertura ufficiale della manifestazione e dalle attività dedicate all’accoglienza degli atleti e delle delegazioni. Dal 16 al 18 ottobre entreranno nel vivo le competizioni dei Campionati Europei di Muay Thai, con incontri suddivisi per categorie di età e peso e con la partecipazione di numerose delegazioni internazionali. Il Village accompagnerà le giornate della manifestazione creando uno spazio di incontro tra atleti, accompagnatori, cittadini e visitatori, anche al di fuori delle competizioni sportive.

Uno degli elementi centrali sarà l’area street food, con un incontro tra la tradizione gastronomica thailandese e quella sarda, affiancate da alcune proposte internazionali. Sarà inoltre presente un’area dedicata al benessere e ai massaggi, con diverse tipologie di trattamento, tra cui massaggio tradizionale thailandese, Shiatsu, Oil Massage e Foot Massage. Il Village ospiterà anche artigiani, commercianti ed espositori, offrendo la possibilità di presentare prodotti e attività al pubblico proveniente dall’Italia e dall’estero. L’area esterna sarà inoltre animata da musica e momenti di intrattenimento, con particolare attenzione all’incontro tra Sardegna e Thailandia, due culture geograficamente lontane ma fortemente caratterizzate da tradizioni, identità e senso di appartenenza. “Quartu Sant’Elena ancora una volta si conferma città capace di accogliere grandi eventi sportivi internazionali - il commento dell’Assessora comunale allo Sport Marcella Marini -. Il WBC Amazing Muay Thai European Festival è un’importante occasione per promuovere lo sport, favorire l’incontro tra culture e valorizzare il nostro territorio. Una manifestazione quindi pienamente in linea con la nostra idea di sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione, capace di generare opportunità per tutta la comunità”.

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