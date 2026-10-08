Da domani e sino all'11 ottobre Mogoro e Curcuris ospiteranno il BìFoto Fest - Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna, appuntamento consolidato nel panorama culturale isolano e nazionale. Per tre giorni i due centri del Parte Montis diventeranno un grande palcoscenico dedicato all'immagine contemporanea, tra inaugurazioni, incontri con gli autori, visite guidate, letture portfolio e momenti di spettacolo. Tema del 2026 sarà “Dio è morto”, celebre brano scritto da Francesco Guccini e portato al successo dai Nomadi. Un filo conduttore che ispira una riflessione sul presente, tra crisi delle certezze e possibilità di rinascita, attraverso otto nuovi progetti fotografici che andranno ad arricchire il museo fotografico a cielo aperto diffuso tra le vie dei due paesi. Tra gli ospiti più attesi figurano il fotoreporter Pietro Masturzo, che presenterà Water Apartheid in Palestine , e la fotografa palestinese Fatima Shbair con Gaza: Life Rescript by War . In programma anche le mostre di Giampaolo Catogno dedicate ai riti della Settimana Santa nel Mediterraneo e di Luca Gaetano Pira, vincitore delle Letture Portfolio 2025 con il progetto Tania: la donna trans che sfidò il franchismo . Ospiti inoltre i vincitori del BìFoto 2025, concorso internazionale che ha selezionato i lavori di Fiorella Baldisserri, Alfio Tommasini e Luis Casadevall, con una menzione speciale al sudcoreano Seu

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