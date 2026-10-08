Trasformarsi in detective di reperti oppure esplorare la Storia a suon di musica. Alcuni del Musei nazionali della Sardegna propongono iniziative speciali e divertenti per avvicinare le famiglie e i più piccoli al patrimonio culturale. Cagliari, Sassari e Porto Torres aderiscono alla manifestazione nazionale "Famiglie al Museo". La partecipazione dei bambini è gratuita.

A Cagliari la Basilica di San Saturnino sarà aperta sabato dalle 10.30 e proporrà attività per bambine e bambni tra i 7 e 10 anni. Occhio al dettaglio! Una mappa, degli indizi, una basilica… è un'appassionante esperienza da detective. Dopo una visita guidata, ogni bambino riceverà una mappa e una serie di indizi che lo condurranno alla scoperta dei dettagli architettonici della basilica. Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un diploma da detective. L'attività potrà essere svolta anche in autonomia domenica 11 ottobre, quando la Basilica sarà aperta in via straordinaria dalle 9 alle 13.

A Porto Torre l'Antiquarium Turritano apres abato e domenica dalle 10 alle 12 e offre un laboratorio musicale per famiglie con bambini tra i 2 e gli 8 anni. “Segui il tempo. Esploriamo la nostra storia a ritmo di musica” prevede la partecipazione dell'attore Aldo Milia. L'iniziativa rientra nel progetto promosso da Lilliput, "A piccoli passi nei musei".

Infine a Sassari il Museo Sanna osserva l'apertura straordinaria domenica dalle 9 alle 13 con attività per famiglie e bambini fino agli 11 anni. L'iniziativa Missione 888. Caccia al reperto smarrito è una caccia al tesoro per trascorrere una mattinata di gioco e riscoperta del patrimonio culturale. La giornata sarà resa ulteriormente speciale dall’inaugurazione della nuova sala didattica e dei pannelli Focus Junior che consentiranno ai più piccoli di svolgere la visita al museo a misura di bambino.

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