Ieri all’alba il trasferimento dal Cas dopo la decisione del Ministero
L’emergenza
Altri 150 migranti lasciano Monastir e volano a Bergamo
Ieri all’alba il trasferimento dal Cas dopo la decisione del Ministero
Ylenia Mascia
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