Approvato il progetto per la storica incompiuta di San Giovanni
Cabras.
Sinis, svolta per la rete fognaria
Approvato il progetto per la storica incompiuta di San Giovanni
Sara Pinna
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