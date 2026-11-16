Un addio un po’ a sorpresa arrivato nel day after della grande vittoria del suo Belgio contro la sua Italia. Dopo 16 anni tra Mondiali, Europei, gol e super prestazioni, Romelu Lukaku lascia la Nazionale belga per concentrarsi sugli ultimi anni della carriera in Turchia a guidare l’attacco del Fenerbahçe.

Il saluto del 33enne coincide con la bellissima prova fornita dai Diavoli Rossi. Una Nazionale del futuro – quella belga – che nell’ultima partita di Nations League a Bruxelles ha dato spettacolo. Lukaku ha lasciato la nazionale con uno score di 135 presenze e 94 gol, di gran lunga il miglior marcatore di sempre. L’attaccante del Fenerbahçe ha reso nota la sua decisione con un lungo post sui social, all’indomani della vittoria sull’Italia, che lui ha seguito dalla panchina. Un messaggio pieno di gratitudine e affetto verso tifosi, compagni e allenatori: «In 16 anni ho dato tutto per la nazionale, ho provato ogni emozione possibile. Ho giocato al fianco di compagni straordinari, ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti... e voglio ringraziare anche tutti gli allenatori, che mi hanno spinto a dare il massimo e dato fiducia per aiutare la squadra... è stato un bellissimo percorso di cui ho goduto di ogni singolo istante. Ai tifosi: grazie per il sostegno che avete dato alla nostra squadra... sono orgoglioso di aver rappresentato il Paese in quattro Mondiali e tre Europei. Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di chiudere qui. È stato fantastico. È stato un piacere. Sono grato. Grazie».

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