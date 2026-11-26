Ionela Miruna Girneata, 23 anni, assassinata in casa da Andrea Nardini
Pistoia
Uccisa dall’ex, che poi si lancia dal viadotto
Ionela Miruna Girneata, 23 anni, assassinata in casa da Andrea Nardini
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