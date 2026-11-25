I genitori li aspettano in aeroporto: «Partono perché qui c’è poco lavoro»
Le storie.
Sogni e ambizioni dei giovani emigrati: «Cercano il loro futuro»
I genitori li aspettano in aeroporto: «Partono perché qui c’è poco lavoro»
Simonetta Columbu
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