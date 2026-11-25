Per anni quegli ulivi erano dei nonni. Poi dei genitori. Poi di nessuno. Quest’anno sono tornati i figli. Con le casse da cinque euro, uno scuotitore da seicento e la batteria carica. Perché l’olio in casa non c’era più e gli ulivi erano carichi come non si vedeva da almeno due anni. In Ogliastra è una stagione di successo. Si vede dalle strade, dalle campagne, dai piazzali dei frantoi. Le reti stese fin dal mattino. Le casse piene a bordo strada. Le file di trattori e pick-up carichi di olive che scendono dai paesi di montagna verso la costa. Si vede anche dai giovani. Quelli che erano andati via per studiare, per lavorare, per vivere altrove. Quelli che l’uliveto di famiglia lo avevano visto solo d’estate, da bambini, e poi non più. Quest’anno sono tornati.

La raccolta

Alle sette la rete è già stesa. Un telo antistrappo 8x8, sotto un ulivo di Bosana. Lo scuotitore passa tra i rami. Le olive cadono. Verdi, alcune già invaiate. Il rastrello con l’asta lunga spinge giù quelle rimaste attaccate. Quando la rete è piena, si rovescia nelle casse. Uno scuotitore intorno ai 600 euro. Una batteria da 45 ampere, 70 euro. Casse da 5 euro l’una. Rastrelli con asta da 20 euro. Due teli antistrappo 8x8, 30 euro in tutto. Uno scuotitore, una batteria, due rastrelli, due teli, dieci casse. In tutto, 790 euro. Con venti casse, 840. A Tortolì, Gianluca Chiai è titolare di un consorzio agrario. Vede passare gli agricoltori tutti i giorni, da settimane. «Veniamo da due anni in cui olive non ce n’erano. È un’annata anomala al contrario. Un’annata di carica». Il punto, per lui, è un altro. Non è solo che ci sono tante olive, è che non c’è olio. «Nelle case degli agricoltori non c’è olio da nessuna parte. Le scorte sono finite. Per questo l’interesse è alto. Verranno raccolte tutte, macinate bene, conservate meglio. Perché l’olio è prezioso». E sarà una raccolta lunga. «In montagna andranno a raccogliere anche a febbraio, quest’anno».

Stagione boom

La campagna olearia sta dando risultati molto soddisfacenti. Stiamo lavorando olive di ottima qualità, con rese particolarmente buone. Un aspetto che ci fa molto piacere - racconta Stefania Tangianu, frantoiana di Lotzorai - è la crescente attenzione dei produttori alla qualità: i clienti sono sempre più consapevoli dell’importanza di ridurre al minimo il tempo tra la raccolta e la trasformazione delle olive. Anche le modalità di trasporto sono notevolmente migliorate, con un utilizzo sempre più diffuso delle casse forate, che consentono di preservare l’integrità del frutto. Siamo molto soddisfatti di questa evoluzione, che testimonia una maggiore sensibilità verso la produzione di olio extravergine di qualità». Nell’azienda agricola di Ilario Fois, a Ilbono, hanno già raccolto più di 30 tonnellate, ma il lavoro è solo a metà: «Qualitativamente è un’annata eccezionale, per tutti quanti. Produrre olio è nel dna degli ogliastrini. Tutti, chi più chi meno, siamo figli di persone che hanno avuto un uliveto per la provvista familiare. Con il prodotto biologico hai la certezza di ciò che stai mangiando».