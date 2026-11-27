«“La vita va così”? Felice di averlo fatto ma tornando indietro chiederei più soldi». Vestire i panni di Ovidio Marras – il pastore che rifiutò di vendere la propria terra a un imprenditore che voleva costruire un mega albergo davanti al mare di Tuerredda – non ha fatto di Ignazio Loi un uomo ricco.

Ma a più di un anno dall’uscita del film questo 85enne di Terralba che ha vissuto due vite non ha rimpianti. «Non sono più un pastore, sono un uomo libero e senza bisogni, ho venduto bene le mie pecore e ora vivo con i 716 euro di pensione. La mia carriera da attore va avanti». In coda da ore all’ambulatorio Ascot, Ignazio Loi aspetta il suo turno e pare che nulla possa turbarlo. Neanche i ladri che rubano qualche attrezzo nella sua casa di campagna. «Ho il numero 28, stamattina non ce la faccio, resterò qui per il medico che viene di pomeriggio».

Non pranzerà?

«No, e cosa mi fa? Ho mangiato il caffellatte a colazione».

Il successo non l’ha cambiata.

«Nel modo più assoluto. Sono sempre io».

Tornando al film, è vero che ha guadagnato 100mila euro?

«No, me ne hanno dato molti ma molti di meno».

Come mai?

«Perché io sono fatto aicci, non ho mai chiesto nulla. Mi hanno detto di firmare un pacco di fogli alto così e io ho firmato».

Pentito?

«Assolutamente no, ne sono molto contento, è stata un’esperienza bellissima ed eravamo come una famiglia. Mi hanno trattato tutti bene».

Però?

«Però tornando indietro leggerei bene il contratto prima di firmare».

Che anno è stato?

«Un anno bellissimo, il film ha avuto successo e tutti mi riconoscono e mi fermano per strada: vogliono fare una foto, anche i ragazzi giovani. Mi dicono che sono stato bravo».

Sognava di fare l’attore?

«Manco per sogno. Anzi, quando me l’hanno proposto ho rifiutato perché era una cosa pesantissima, non era un lavoro per me».

Invece è andata bene.

«Grazie ai consigli del regista Riccardo Milani che ogni tanto mi faceva anche improvvisare. Quando dovevo far pascolare le pecore o arrabbiarmi con Aldo Baglio che interpretava il capocantiere, mi diceva “Digli quello che vuoi”. E io via con un sacco di parolacce in sardo. Ma poi ci abbracciavamo forte».

Ospite al festival del cinema di Roma, modello per Antonio Marras, proiezioni in tutta Italia. Qual è stato il momento più bello?

«La presentazione a Oristano con amici, parenti e conoscenti. Quando è finito il film, anziché andarsene, hanno aspettato che uscissi e mi hanno fatto un grande applauso: è stata la mia gioia più grande».

E se le proponessero un set fuori dalla Sardegna?

«Impossibile, prima viene la terra natia, il mio cuore è a Terralba e solo qui voglio restare».

Sente ancora gli altri componenti del cast?

«Qualche volta. Sarebbero anche dovuti venire a settembre per una cena ma non ce l’hanno fatta».

Chi chiama più spesso?

«Riccardo e Virginia Raffaele, lei mi fa vedere Pintu, il cane che le ho regalato, dice che sta imparando anche a cantare».

Qualche altra parte da attore?

«Ho un progetto col figlio di Benito Urgu e sto lavorando a uno spot per un Carnevale di un paese del Cagliaritano. A 85 anni, la mia seconda vita va così».

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