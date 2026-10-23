Non importa se è soltanto il terzo turno della serie C di calcio femminile, la gara di domenica sul campo del Torino Women (ore 14.30) vale doppio in chiave salvezza. Le padrone di casa hanno solo un punto in classifica, come le rossoblù, ma hanno disputato finora una sola gara perché quella contro la Sampdoria è stata sospesa per impraticabilità del terreno di gioco e rinviata.

Il Torino Women ha pareggiato 3-3 contro la Caronnese facendosi rimontare il doppio vantaggio e rischiando addirittura la sconfitta, evitata dall'arbitro che ha annullato il gol delle ospiti tra le proteste.

La squadra sassarese invece è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l'Angelo Baiardo, mentre nella prima giornata ha pareggiato sul campo del Lesmo. Il tecnico Emanuele Riu si aspetta "una Torres determinata, aggressiva e compatta, capace di imporre il proprio gioco. Dobbiamo dare un segnale importante al nostro campionato”.

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