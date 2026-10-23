Parte con Torino-Monza l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari ospita il Bologna, il big match è Napoli-Roma, impegni casalinghi per le due capoliste Inter e Lazio che affrontano rispettivamente Fiorentina e Parma.

Venerdì 23 ottobre

Ore 20:45 - Torino-Monza 

Sabato 24 ottobre

Ore 15:00 - Cagliari-Bologna

Ore 15:00 - Como-Sassuolo

Ore 18:00 - Napoli-Roma

Ore 20:45 - Lazio-Parma

Domenica 25 ottobre

Ore 12:30 - Inter-Fiorentina

Ore 15 – Atalanta-Frosinone

Ore 15:00 - Genoa-Venezia

Ore 18:00 - Lecce-Juventus

Ore 20:45 - Udinese-Milan

Classifica

Inter 19

Lazio 19

Roma 17

Milan 15

Como 14

Frosinone 13

Cagliari 13

Juventus 11

Napoli 10

Torino 10

Atalanta 9

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7

Bologna 5

Udinese 4

Genoa 4

Fiorentina 4

Parma 4

Venezia 3

(Unioneonline)

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