Serie A, si riparte con Torino-Monza. Napoli-Roma il big match dell’ottavo turnoRisultati, classifica e marcatori dell’ottava giornata di campionato
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Parte con Torino-Monza l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari ospita il Bologna, il big match è Napoli-Roma, impegni casalinghi per le due capoliste Inter e Lazio che affrontano rispettivamente Fiorentina e Parma.
Venerdì 23 ottobre
Ore 20:45 - Torino-Monza
Sabato 24 ottobre
Ore 15:00 - Cagliari-Bologna
Ore 15:00 - Como-Sassuolo
Ore 18:00 - Napoli-Roma
Ore 20:45 - Lazio-Parma
Domenica 25 ottobre
Ore 12:30 - Inter-Fiorentina
Ore 15 – Atalanta-Frosinone
Ore 15:00 - Genoa-Venezia
Ore 18:00 - Lecce-Juventus
Ore 20:45 - Udinese-Milan
Classifica
Inter 19
Lazio 19
Roma 17
Milan 15
Como 14
Frosinone 13
Cagliari 13
Juventus 11
Napoli 10
Torino 10
Atalanta 9
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Bologna 5
Udinese 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Parma 4
Venezia 3
(Unioneonline)