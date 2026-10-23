La Torres torna al “Vanni Sanna” dove ha raccolto finora 13 dei 15 punti totali. Domenica arriva il Guidonia Montecelio, che il tecnico Alfonso Greco definisce “una delle quattro-cinque formazioni migliori del campionato”.

La squadra sassarese sarò ancora limitata dagli infortuni (Scotto, Sorrentino, Nunziatini, pennington e Lunghi) ma proverà ancora ad andare oltre i problemi. “Sono sicuro che chi scenderà in campo darà tutto come impegno. Dobbiamo fare una gara gagliarda sotto il profilo atletico e cercare di sfruttare meglio le occasioni che creiamo”,

Se il Guidonia è al quinto posto lo deve alla scarsa tenuta in trasferta: appena due pareggi in quattro gare esterne, uno a Latina e uno a Pescara, entrambi per 1-1. Occhio all'attacco: la formazione ospite ha sempre segnato nelle dieci partite sin qui disputate.

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