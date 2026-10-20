Fieno in cascina ne ha messo nelle prime 10 giornate: 15 punti, media di 1,5 punti a partita. La Torres è scivolata al nono posto dopo la sconfitta di Reggio Emilia, primo match duro di un calendario che aumenta il coefficiente di difficoltà.

Non sarà semplice restare in zona playoff. Nelle prossime sei giornate i rossoblù di Greco affronteranno ben cinque avversarie che le stanno davanti: in casa Guidonia Montecelio, Latina (unica avversaria di bassa classifica) e la capolista in fuga Spezia; in trasferta Pescara, Perugia e la vice capolista Ravenna.

Per restare tra le prime dieci occorreranno almeno 8 punti, altrimenti il rischio è di venire estromessi dalla zona playoff. Sarebbe stato un ciclo ostico con la rosa al completo, figurarsi ora che almeno tre giocatori salteranno le prossime tre partite: le punte Scotto e Sorrentino e il trequartista Lunghi. Assenze pesanti per un reparto che soffre quando non va in gol Di Stefano. Da capire invece se possono rientrare prima il centrocampista Pennington e il difensore esterno Nunziatini. L'unica certezza è sull'esterno Liviero che dovrebbe riprendere in settimana ad allenarsi col gruppo.

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