L'uno-due della Reggiana fra 35' e 40' risolve una gara che la Torres gioca benino nonostante un organico con gli uomini contati. Assenti Scotto, Sorrentino, Nunziatini, Lunghi e Liviero. Panchina con solo sei giocatori. Anche poco fortunata la formazione di Greco (palo colto da Di Stefano sullo 0-0) e poco precisa, la squadra sassarese è stata punita oltre i propri demeriti, anche perché a difendere la porta degli emiliani c'è un super Furlan.

Una sconfitta forse meritata ma non nelle proporzioni. Il croato Sipos ha vinto la sfida tra bomber, segnando alla terza occasione di testa dopo aver mancato la porta. Di Stefano iellato al 19' col tiro respinto dal palo. Furlam miracoloso al 37' sulla deviazione ravvicinata di Berto e Portanova sgusciante al 40' (ma Scaringi è apparso ancora lento e incerto) per il raddoppio.

Nella ripresa Reggiana avanti alla caccia del terzo gol, ma al 60' è ancora Furlan protagonista sulla bella incornata di Bunino, unico acuto di una gara modesta. Anche Zaccagno si guadagna la pagnotta su Rover e Sipos, mentre Furlan dice due volte no a Masala nel finale, soprattutto sulla grande punizione diretta sotto la traversa.

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