Inter-Shakhtar 1-0, un Como sfavillante travolge lo United 4-1Per i nerazzurri gol di Carlos Augusto dopo il rosso a Bastoni. Al Sinigaglia show di Nico Paz autore di una doppietta
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L’Inter acciuffa la vittoria in Champions per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. A regalare la vittoria ai nerazzurri è Carlos Augusto con un gol che arriva al 77’ e dopo l’espulsione di Bastoni, che al 69’ prende il secondo giallo dopo una spinta ai danni di Ocheretko.
È invece un altro festival del gol per il Como, che dopo il roboante esordio in Champions League con il Lipsia si ripete nel suo stadio con altrettanta veemenza travolgendo senza appello il Manchester United con un'altra sonora e spettacolare goleada e una prova di grande personalità.
Appena il tempo di cominciare e il Como segna: dopo due minuti, gran gol di Paz a chiusura di un'azione sulla destra costruita insieme a Couto e Da Cunha. Nella ripresa al 4' gol di Douvikas, al 12' ancora Paz, al 31' Ramon. Per gli inglesi a segno Zirkzee al 46'.
(Unioneonline)