Follia Maignan, il Milan affonda 3-0 con il BournemouthIl capitano concede il secondo rigore e viene espulso: Kluivert, Tavanier e Adli calano il tris
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La bufera di Bournemouth spazza via il Milan, travolto 3-0 dai rossoneri di Premier League. L'impermeabile di Ruben Amorim, sotto una pioggia torrenziale, non copre le magagne di una squadra tradita dal burrascoso carattere del proprio capitano, Mike Maignan, e da un atteggiamento apparso da subito inconsistente.
Solo così si spiegano le modalità con cui De Winter allunga il braccio dopo una manciata di minuti in piena area su un colpo di testa destinato ad uscire e la manata in faccia su Adams con cui il portiere porta a due il conto dei rigori concessi in mezz'ora, aggiungendo al danno la beffa dell'espulsione. Avanti 2-0 - con le precise esecuzioni dal dischetto di Kluivert e Tavanier - e con un uomo in più, restare a punteggio pieno in Europa League per il Bournemouth diventa semplice come mangiare fish and chips.
Il terzo gol arriva nel finale su una punizione di Adli: la barriera si apre davanti a Torriani con un movimento di Pavlovic. Il portierino rossonero, già protagonista positivo in un'altra gara da dimenticare in estate contro il Chelsea, evita un rovescio ancora più rotondo con una parata su Rayan e sarà chiamato a proteggere i pali contro il Ferencváros, altra formazione nel gruppo di testa.
Gli episodi, però, non possono essere una giustificazione per i rossoneri che ora, dopo due sconfitte in tre gare europee, hanno meno margine per evitare una clamorosa eliminazione già ai gironi.
(Unioneonline)