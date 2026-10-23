Il portiere del Cagliari Elia Caprile è diventato anche cittadino albanese. Il decreto è stato pubblicato oggi. Il rilascio del doppio passaporto è legato al fatto che la compagna del giocatore è di nazionalità albanese. Dubbi regolamentari sulla possibilità che Caprile possa eventualmente rispondere alla chiamata della nazionale albanese, ora guidata dall'ex allenatore del Cagliari Rolando Maran. Caprile è già stato convocato in nazionale azzurra, ma non ha mai giocato. Questo potrebbe consentirgli in teoria di rispondere alla chiamata dell'Albania. Ma, a parte le stringenti regole Fifa, il desiderio del portiere è sempre stato quello di continuare con la maglia azzurra. Un traguardo che, anche grazie alle buone prestazioni di questo avvio di campionato, potrebbe essere raggiunto alle prossime convocazioni di Roberto Mancini. Nell'ultima lista delle chiamate del ct il nome di Caprile non c'era. Ma il portiere rossoblù spera sempre di fare cambiare idea al tecnico vincitore del campionato europeo.

(Unioneonline)

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