L’Eco Teatro Andrea Parodi apre una nuova stagione teatrale organizzata da La camera chiara con il primo appuntamento domenica 18 ottobre. Una seconda annualità di spettacoli che si fregia della prestigiosa certificazione internazionale ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi. La presentazione è avvenuta al Palazzo del Marchese, alla presenza dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dei rappresentanti de La camera chiara Stefano Chessa ed Elga Mangone.

Un programma ricco e variegato che spazia dal teatro per bambini e ragazzi alla comicità, dai grandi classici alle storie di vita e ai temi di attualità, dove tra i protagonisti ci sarà il comico Giobbe Covatta con lo spettacolo «6° – Sei gradi», scritto dallo stesso Covatta, attraverso la comicità e la satira. Si parte domenica 18 ottobre alle ore 19 con «Fiato di madre», spettacolo comico che vede protagonista l'attore palermitano Sergio Vespertino. Domenica 25 ottobre sarà invece la volta del pubblico più giovane con «Lara e Saretta all'età della pietra», un'avventura dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Il mese di novembre si apre domenica 8 con «Piccole donne non devono morire», spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca Pica e Maria Scorzi e liberamente ispirato al celebre romanzo Piccole donne. Domenica 22 novembre spazio ai più piccoli con «Il ladro di sole», uno spettacolo de La botte e il cilindro che intreccia teatro d'attore, teatro di figura e musica. Domenica 6 dicembre il programma propone «Le ragazze sono partite», spettacolo tratto dall'omonimo libro del giornalista e scrittore Giacomo Mameli, con la regia di Sante Maurizi e le interpretazioni di Daniela Cossiga e Antonella Masala. Il periodo delle festività si arricchisce martedì 29 dicembre con «Un principe piccolo piccolo», spettacolo liberamente ispirato a Il piccolo principe. Mercoledì 27 gennaio alle ore 21 arriva «Ilva Football Club», spettacolo tratto dall'omonimo libro di F. Colucci e L. D'Alò, pubblicato da Kurumuny. La regia e la drammaturgia sono firmate da Usine Baug e Fratelli Maniglio. Sabato 7 febbraio il pubblico dei più giovani potrà immergersi nel mondo di «Il Frullafiabe», spettacolo rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Venerdì 26 febbraio alle ore 21 sarà invece protagonista Giobbe Covatta con «6° – Sei gradi», spettacolo scritto dallo stesso Covatta insieme a Paola Catella, con la partecipazione di Ugo Gangheri. Venerdì 6 marzo torna il teatro dedicato ai più giovani con «Bella, bellissima!», spettacolo rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni e vincitore del Premio Eolo 2025. Domenica 21 marzo alle ore 19 sarà la volta di «Don Chisciotte e Sancio Panza», tratto dal capolavoro di Miguel de Cervantes, con adattamento di Nadia Imperio e regia di Pier Paolo Conconi. La stagione si conclude sabato 4 aprile con «Il Pifferaio Magico», nuova produzione rivolta ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, che rilegge la celebre fiaba di Hamelin in una prospettiva attuale. Nel mese di maggio e giugno arriveranno gli spettacoli dei laboratori organizzati da La camera chiara con le diverse fasce d’età.La nuova stagione vede ancora la collaborazione tra il Comune di Porto Torres, l’azienda èambiente e Fondazione di Sardegna.

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