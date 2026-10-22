Un viaggio tra mito e storia, che mira a indagare le umane passioni tra classici rivisitati, autori moderni e tanto altro. La Stagione di Prosa, Danza e Musica organizzata da Cedac Sardegna approda adesso anche al Teatro Akinu Congia di Sanluri, dove fino al 18 aprile 2027 andranno in scena ben undici spettacoli e altrettanti ospiti speciali. Sipari alzati alle 20:30 per ogni spettacolo: dopo l'apertura affidata in data odierna a "Questo matrimonio non s'ha da fare" di Alberto Oliva, con la voce Ettore Bassi e il piano di Marco Beretta, seguiranno gli spettacoli "Lu Santo Jullare Francesco" e "Atlas / Il Suono del Tempo" nelle prossime settimane. 

Una programmazione che accende i riflettori sulla società contemporanea, nelle complessità e contraddizioni che la caratterizzano, attingendo tanto dagli antichi miti quanto dalle recenti scoperte scientifiche per raccontare i drammi del presente e il binomio speranza-timore rivolto al futuro. Tra omaggi manzoniani e riscoperta dell'arte di Dario Fo ‒ a cento anni dalla nascita del Premio Nobel ‒ la nuova stagione teatrale riafferma il co-capoluogo del Medio Campidano come punto di riferimento culturale per il territorio circostante, vedendo in cartellone ospiti del calibro di Antonella AttiliMario Tozzi ed Enzo FavataIrma Ciaramella Alice De André, come pure il Premio di Drammaturgia Extreme Contemporain Alice Bertini e l'ex campione di volley Andrea "Zorro" Zorzi.

E una volta officiato l'esordio di stasera con la rilettura tra parole e musica de "I Promessi Sposi", il 15 novembre sarà il turno di "Lu Santo Jullare Francesco", opera firmata dalla grande coppia Fo-Rame che viene riportata sul palco dall'attore Ugo Dighero, supportato dall'adattamento e dalla regia di Giorgio Gallione. Una "giullarata" contemporanea sulla vita di san Francesco, con il patrono di Assisi raccontato nel mitico stile di "Mistero Buffo": lavorando su leggende popolari, testi canonici medievali e documenti emersi solo recentemente, Fo costruisce così una narrazione potente e al contempo giocosa, non del classico stampo agiografico.

Francesco è infatti rappresentato come lui stesso spesso si definiva in vita, un "Giullare di Dio" che con serietà sceglie di stare dalla parte dei più deboli e diseredati, e il cui messaggio torna con forza tra spiritualità, mito, favola e satira. Un riadattamento che ricorda anche il compianto Papa che ha scelto il nome del santo, autore di una rivoluzione dall'alto che viene narrata su un binario parallelo interno alla trama: Dighero, che con Fo ha lavorato per tanti anni, restituisce vita all'opera grazie anche a Lorenza Gioberti, che firma scene e costumi, e Aldo Mantovani, invece curatore del disegno luci, in una co-produzione tra Cmc e Nidodiragno con la collaborazione del Teatro della Juta

Mentre il 13 dicembre, con successivo ritrovo a Teatro direttamente per gennaio dell'anno prossimo, a chiudere il 2026 sarà "Atlas / Il Suono del Tempo", opera aperta con dieci esecutori sotto la direzione di Matteo Muntoni, che firma anche la sezione compositiva. In sospensione su un sottilissimo filo tra architettura sonora e pura improvvisazione, le musiche mutano in tempo reale, tra momenti densi, esplosive dinamiche e potenti melodie a catturare gli ascoltatori: sullo sfondo il mito di Atlante, riattualizzato nell'ansia e nella resistenza dell'uomo contemporaneo, oggi più che mai chiamato a sostenere un mondo sempre più frenetico e complesso, e la visione di un Mediterraneo come crocevia di vite, storie e incontri. Sui legni del teatro insieme a Muntoni, Leonardo Taccori (clarinetto), Matteo Orani e Daniele Porta (chitarre), Ivana Busu (pianoforte, sintetizzatore e live electronics), Mauro Melis (basso e contrabbasso), Andrea Murtas (batteria, vibrafono e percussioni), Matteo Gallus e Simone Soro (violini), Massimiliano Viani (viola) e Gianluca Pischedda (violoncello), in una produzione Medinsard

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