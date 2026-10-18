Tutto pronto per le riprese cinematografiche, domani mattina si gira: ciak nel centro storico di Olbia che entra in scena nel film ‘Un weekend da bamboccioni 3’, diretto da Kyle Newacheck e targato Netflix, con un cast di star internazionali, protagonisti Adam Sandler e Salma Hayek.

Al centro del set, Piazza Matteotti, trasformata nel cuore di un paese italiano nel pieno di una sagra: la scultura Trivenere firmata da Varalto, ha lasciato il posto a una figura acquatica e negozi e locali che si affacciano sulla fontana sono diventati librerie, gelaterie osterie e botteghe paesane, chiusi al pubblico ma risarciti dalla produzione che ha occupato anche piazza Mercato per utilizzarla come quartier generale della logistica e il Museo archeologico, allestito per i camerini di comparse e attori che domani mattina arrivano in città.

A partire dalle 5 e fino alle 20, è sospesa la circolazione in via Regina Elena, nel tratto davanti a piazza Matteotti, e in via Fausania, e in alcuni momenti della giornata, fino alle 19, sarà vietato anche il passaggio pedonale nelle vie Cavour e Sassari.

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