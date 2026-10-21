Non solo jazz ma anche soul grazie a una meravigliosa voce leggermente roca. Nell'isola approda la pianista e cantante britannica Liane Carroll, artista sulla scena internazionale da 46 anni. Due i concerti: giovedì 22 ottobre alle 20.30, al Vecchio Mulino di Sassari; venerdì 23 ottobre alle 21.45, al Jazzino di Cagliari. Liane Carroll si esibirà in trio, accompagnata da Loz Garratt al basso e Bradley Webb alla batteria.

L'artista britannica ha conquistato il pubblico internazionale grazie a una voce inconfondibile e a una versatilità che le consente di attraversare generi e atmosfere con sorprendente naturalezza. La sua carriera, iniziata a soli quindici anni, si è sviluppata tra i jazz club più raccolti e i grandi palcoscenici internazionali, consolidando un rapporto speciale con il pubblico e imponendola come una delle interpreti più apprezzate della scena jazz e soul contemporanea.

Nel suo percorso artistico figurano esibizioni in luoghi iconici come la Royal Albert Hall, dove è stata protagonista dei BBC Late Night Proms, e la partecipazione al Glastonbury Festival. Un itinerario costellato di incontri e collaborazioni di prestigio, tra cui quelle con Sir Paul McCartney, Gerry Rafferty e John Etheridge. A confermare il valore della sua ricerca musicale sono anche i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera. Carroll ha conquistato due BBC Jazz Awards nello stesso anno, nelle categorie Miglior vocalist e Best of Jazz, un risultato di assoluto rilievo, ed è stata nominata Musicista dell’anno ai Parliamentary Jazz Awards.

I due concerti sono nel cartellone della 9^ edizione di Jazz Club Network, il prestigioso circuito di concerti organizzato da CeDAC – Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

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