Ogni volta che abbiamo la fortuna d’incontrarla sullo schermo, Jennifer Lawrence non può fare a meno di lasciare stupiti. Una carriera come la sua, dopotutto, ha reso chiare fin dagli esordi le straordinarie doti artistiche di cui dispone. Cominciando presto a farsi conoscere dal pubblico, l’attrice statunitense ha raggiunto il picco di notorietà apparendo in produzioni dal forte richiamo come la serie degli “X-Men”, assumendo le fattezze mutevoli e serpentine di Mystica, e, non da meno, nell’adrenalinica saga di “Hunger Games”, che l’ha vista protagonista nei panni della letale Katniss Everdeen.

Ma, più di qualsiasi altro esempio, a dare prova inconfutabile del suo talento è stata la vittoria, nel 2013, del premio Oscar come migliore attrice protagonista per “Il lato positivo” di David O. Russell, conferitole all’età di appena ventidue anni. Da quel momento, altre candidature hanno cominciato a rincorrersi senza sosta - da quella per “American Hustle” a quella per “Joy”, entrambi firmati dallo stesso Russell - e, nel frattempo, si sono intensificate le collaborazioni con alcuni dei cineasti più importanti sulla piazza, tra cui Darren Aronofsky e Adam McKay. Giusto lo scorso anno, la star ha ottenuto un’ulteriore nomination ai Golden Globe come migliore attrice per “Die My Love”, uno struggente dramma sentimentale che la vede al fianco di Robert Pattinson.

Al di fuori della propria esperienza professionale, Lawrence ha sempre preferito mantenere un profilo riservato, apparendo pubblicamente soprattutto per iniziative di impegno sociale ed evitando, al contrario, un’eccessiva esposizione sui social. La sua recente iscrizione a Instagram, non a caso, ha suscitato particolare curiosità, anche e soprattutto per il tono assunto nel primo video pubblicato sul suo profilo, nel quale mette in guardia gli utenti tossici dalle conseguenze di eventuali attacchi personali. Ha chiarito senza esitazioni: “Sì, ci sto provando e, se qualcuno dice qualcosa di negativo, lascerò immediatamente. Senza fare domande. Se qualcuno pensa qualcosa di cattivo, lo saprò e me ne andrò”.

Insieme al tentativo di instaurare un legame più diretto con il pubblico, Lawrence è impegnata a pieno ritmo nei suoi prossimi progetti cinematografici. Tra i più interessanti va certamente segnalato “What Happens at Night”: esordio al fianco di Martin Scorsese e ritorno del cineasta alle atmosfere del thriller psicologico, già esplorate nell’inquietante “Shutter Island”. Realizzato in collaborazione con Apple Studios e tratto dal romanzo “Cose che succedono la notte” di Peter Cameron, il film vedrà Lawrence duettare in scena con Leonardo DiCaprio, confermando l’alchimia già apprezzata nel precedente “Don’t look up”. Nel cast figureranno anche nomi di rilievo come Patricia Clarkson, Jared Harris e Mads Mikkelsen.

Stando ai pochissimi elementi attualmente a disposizione sulla trama, Lawrence e DiCaprio interpreteranno una coppia americana che ha deciso di recarsi in una piccola città europea per adottare un bambino. Le prime immagini dal set mostrano chiaramente come la scelta dei costumi e la caratterizzazione fisica abbiano puntato ad attenuare il fascino degli attori, accentuandone invece i tratti da persone comuni. Ciò si nota in particolare nelle foto che ritraggono DiCaprio con un aspetto stanco e svilito, una pancia pronunciata e dei baffi vistosi che ne enfatizzano la trascuratezza fisica. D’altra parte, Lawrence si presenta con degli insoliti capelli scuri: vedremo a tempo debito, ovviamente, quanto certi dettagli estetici andranno a incidere sulle atmosfere horror e gotiche ricreate da Scorsese.

Non meno interessante è stata la recente notizia del coinvolgimento di Lawrence in “The Flood”, il nuovo progetto scritto e diretto da Zach Cregger, tornato al lavoro dopo aver debuttato appena poche settimane fa con il campione d’incassi “Resident Evil”. Prodotto da Warner Bros. attraverso la divisione New Line, il titolo vedrà la star coinvolta in veste di protagonista e consisterà in una storia completamente originale, per la prima volta ambientata in uno scenario fantascientifico.

Sprovvisti al momento di dettagli sulla trama, sappiamo tuttavia che il film segnerà un netto cambio di prospettiva rispetto ai precedenti lavori di Cregger e viene descritto da lui stesso come il progetto più ambizioso che abbia mai voluto realizzare, ispirato a un immaginario sci-fi che rievoca capostipiti come “2001: Odissea nello spazio”. Ancora impegnato nelle fasi preliminari della produzione, Cregger auspica l’inizio delle riprese per la prossima estate. Nel frattempo, in un’intervista a Screen Rant, ha anticipato qualcosa di ciò che vedremo in sala: “È fantascienza e probabilmente è il mio film più disturbante. Non è un film horror, ma contiene molto horror. Lo adoro. Penso che sia davvero, davvero speciale. Sono molto emozionato”.

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