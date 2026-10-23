In ambito pianistico è ritenuto uno dei migliori talenti italiani come testimoniano anche i numerosi riconoscimenti. Martedì 27 ottobre, alle 21, il pubblico del Teatro Civico di Sassari potrà assistere al recital-concerto del virtuoso Paolo Ehrenheim, protagonista del gran finale del Festival Nessun Dorma – La Belle Époque, terza edizione, organizzato da Ars Aurelia Ets con la direzione artistica di Irene Dore.

Lo spettacolo “Sursum Corda! – Echi gregoriani dal Romanticismo a oggi”, esplora la capacità della tradizione musicale occidentale di reinventare la matrice spirituale del canto gregoriano attraverso oltre un secolo di musica per pianoforte.

Il programma intreccia le atmosfere mistiche di Franz Liszt e l’intensa interiorità di Johannes Brahms con il lirismo di Ottorino Respighi, le nitide architetture di Erik Satie e le sperimentazioni sonore di George Crumb, accogliendo inoltre due nuove composizioni firmate da Carmen Fizzarotti e Francesco Mariotti. Ne nasce un racconto musicale unitario capace di far dialogare epoche, sensibilità e territori sonori differenti.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori, capofila del progetto, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea.

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