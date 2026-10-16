Omaggio all’artista Andrea Parodi al Festival delle Bellezze che tornerà per il terzo anno consecutivo nell'Atrio Metropoli della basilica di San Gavino, a Porto Torres, con una tappa della sua nona edizione, in programma sabato 17 ottobre a le 21.

Per l’occasione i coristi, solisti e strumentisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, si produrranno in un concerto di musiche sacre, sarde, pop e da cinema: in programma brani di Mozart, James Horner, Morricone, Tazenda, Hans Zimmer, Oliver Onions, John Williams e molti altri. Probabile la partecipazione a sorpresa di uno o più ospiti straordinari.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Porto Torres e sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il brand Salude & Trigu, vedrà quest'anno la partnership della Fondazione Andrea Parodi. Una sinergia quanto mai opportuna dato che l'evento cade esattamente nel giorno del 20° anniversario della scomparsa del leggendario primo frontman dei Tazenda, iconica voce maschile della Sardegna.

Lo spettacolo si aprirà e chiuderà proprio con degli omaggi espliciti alla musica di Andrea Parodi e non mancheranno ulteriori riferimenti all'arte e alla musica del cantante. A condurre la serata sarà la giornalista Manuela Muzzu. L'iniziativa si terrà anche quest'anno in concomitanza con le celebrazioni in onore dei Santi Martiri Turritani e l'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili in basilica.

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