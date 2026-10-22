Ariete – Siete più pensierosi del solito, qualcosa non sta riuscendo come pensavate e questo vi preoccupa.

Toro – In ambito professionale avete ricevuto parecchi no che vi hanno un po’ demoralizzato. Non demordete!

Gemelli – Siete pronti a intraprendere un nuovo percorso professionale che si rivelerà davvero ricco e stimolante.

Cancro – State per inaugurare un nuovo capitolo della vostra vita, sperimentate un mix di ansia e curiosità.

Leone – Un complimento sincero vi cambierà la giornata regalandovi un momento di pura spensieratezza.

Vergine – Una chiamata con un amico è quello che ci vuole oggi per confrontarvi e avere dei riscontri importanti.

Bilancia – Dovete stare attenti a mantenere il giusto equilibro tra casa e lavoro. Attenzione a non trascurare nessuno.

Scorpione – Anche se qualche progetto è saltato sapete bene che la colpa non è vostra. Dovete avere un po’ di pazienza...

Sagittario – Oggi siete un po’ nervosi, questo potrebbe portarvi a sbagliare e a rispondere a qualcuno in modo aggressivo.

Capricorno – Ci sono tante decisioni da prendere, non potete aspettare l’ultimo minuto: trovate dei momenti per agire.

Acquario – La giornata sembra essere iniziata con la luna storta ma è destinata a regalarvi delle belle sorprese.

Pesci – Siete rimasti molto delusi da un comportamento di un amico e adesso il vostro rapporto è in crisi.

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