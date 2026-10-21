Ariete – Sul lavoro cercate più sicurezze, avete bisogno di poter lavorare in un contesto che sappia rassicurarvi.

Toro – State risentendo molto del clima ansioso e negativo che vi circonda, dovreste cambiare aria ogni tanto.

Gemelli – Siete in splendida forma e anche le persone intorno a voi sembrano essersene accorte. Continuate così!

Cancro – Una vostra intuizione si rivelerà essere quella corretta. Questo vi permetterà di scegliere la cosa giusta da fare.

Leone – Una vecchia discussione si riaprirà, questa volta però riuscirete finalmente a risolvere e a chiarire.

Vergine – Spesso vi sentite sbagliati e questo vi porta a chiudervi un po’ in voi stessi. Cercate di non isolarvi troppo.

Bilancia – Abbiate il coraggio di proporre qualcosa di nuovo, anche quando pensate che possa essere stravagante.

Scorpione – Sapete bilanciare bene i vostri impegni e per questo molti si chiedono come riusciate a fare tutto in tempo.

Sagittario – Se qualcosa non vi convince chiedete spiegazioni, non state giorni e giorni a rimuginare senza agire..

Capricorno – Se vi siete stancati e avete raggiunto il limite, è il momento di cambiare atteggiamento. È importante.

Acquario – Ultimamente alcuni comportamenti vi hanno infastido più del solito. Parlatene con i diretti interessati.

Pesci – Sapete cosa vuol dire avere la testa pesante per i troppi pensieri, questo giorno vi serve per calmarvi un po’.

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