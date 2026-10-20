Cosa dicono le stelle per il 20 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – La vostra determinazione convince spesso, ma questa volta sarà la pazienza a fare la differenza.
Toro – Avete bisogno di certezze solide, ma lasciatevi sorprendere anche da qualcosa fuori programma.
Gemelli – Mettete ordine tra le tante idee che avete in testa: una, più delle altre, merita davvero il vostro tempo.
Cancro – Oggi avete bisogno di un po’ di calore: cercatelo nelle persone con cui potete essere davvero voi stessi.
Leone – Un piccolo passo indietro vi permetterà di vedere meglio quanto finora avete già conquistato.
Vergine – Accettate di non avere sempre tutto sotto controllo: un imprevisto potrebbe sorprendervi.
Bilancia – Prendere posizione vi costa parecchio, ma continuare a rimandare potrebbe costarvi ancora di più...
Scorpione – Non trattenete ciò che ormai è destinato a finire: liberare spazio porterà nuova energia nella vostra vita.
Sagittario – La solita routine vi inizia a stare stretta: cercate stimoli nuovi, anche senza allontanarvi troppo.
Capricorno – Non sottovalutate la qualità di una pausa: fermarvi ora vi aiuterà a ripartire con maggiore chiarezza.
Acquario – Un incontro stimolante mette in discussione una vostra convinzione: ascoltate bene prima di decidere...
Pesci – Un piccolo segnale vi restituisce fiducia: seguitelo senza pretendere di conoscere già il finale.