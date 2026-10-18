Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Gli astri potrebbero indicarvi la strada verso un epocale cambiamento. Fatevi trovare preparati...

Toro: Avete bisogno di dedicare più tempo alla famiglia. Cancellate gli impegni e organizzate una gita fuori porta.

Gemelli: Non abbattetevi se alcune cose non stanno andando come dovrebbero, la soluzione è dietro l’angolo.

Cancro: Sognare in grande è il vostro forte: sarete così travolgenti da raccogliere il consenso di molti.

Leone: Avete bisogno di staccare la spina: un bagno caldo e il vostro piatto preferito sono gli ingredienti giusti.

Vergine: Tra commissioni, faccende e attività sportiva il tempo per voi è davvero poco. Dovreste amarvi di più.

Bilancia: Una persona del vostro passato potrebbe tornare nella vostra vita: potrebbe sorprendervi positivamente.

Scorpione: Oggi dovreste passare il tempo con il partner: è importante ricordare, ogni tanto, che voi siete importanti.

Sagittario: Non è sempre possibile dedicarvi allo svago, a volte dovreste concentrarvi anche sui vostri doveri.

Capricorno: Un aiuto prezioso arriverà da chi meno vi aspettate. Che sia il momento di stringere nuove alleanze?

Acquario: A volte anche solo una passeggiata all’aria aperta è sufficiente per stare meglio, non richiudetevi in casa.

Pesci: Mettere ordine attorno a voi potrebbe aiutarvi a mettere ordine anche nella vostra mente: provateci!

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