Cosa dicono le stelle per il 16 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Ritrovate entusiasmo per un progetto accantonato: questa volta potreste arrivare parecchio lontano...
Toro – Dedicate più tempo a tutto ciò che vi porta serenità: ne ricaverete presto energie preziose.
Gemelli – Avete sempre molto da dire, ma oggi una buona domanda potrebbe portarvi ancora più lontano.
Cancro – Avvicinatevi a chi vi fa stare bene: un gesto semplice potrà cambiare l’atmosfera intorno a voi!
Leone – Una sfida stimolante vi restituisce grinta e vi ricorda quanto in realtà siete capaci di mettervi in gioco.
Vergine – Smettetela di cercare ogni piccola risposta: alcune soluzioni arrivano anche lasciando spazio al caso.
Bilancia – Un rapporto sano ritrova la giusta leggerezza quando si smette di pesare ogni singola parola.
Scorpione – Chiudere una vecchia partita vi permetterà di concentrare le vostre energie su qualcosa di nuovo...
Sagittario – La voglia di cambiare aumenta a dismisura: iniziate da un piccolo passo, ma fatelo senza esitazioni.
Capricorno – Avete dato molto nell’ultimo periodo: riconoscere i vostri meriti sarà il primo passo per ripartire.
Acquario – Un confronto interessante vi porta fuori dalla vostra prospettiva abituale: ascoltate con curiosità.
Pesci – Un momento di grande calma vi aiuta a distinguere ciò che desiderate da ciò che vi aspettate.