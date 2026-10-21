



Prosegue con crescente partecipazione di pubblico la nuova edizione autunnale della Rassegna Concerti a Palazzo Regio promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra. Anno dopo anno, la rassegna si conferma tra gli appuntamenti culturali più raffinati del panorama musicale isolano, capace di intrecciare la bellezza degli spazi storici con l'eccellenza artistica e l'apertura ai linguaggi della musica colta europea.

Domenica 25 ottobre sarà la volta del concerto “Moderne Sonorità – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini” tenuto dal gruppo More Than Duo, formato da Nicole Cossu (voce) e Manuel Serrenti (voce e chitarra). Verrà proposto un percorso tra i linguaggi della musica di oggi, dove l'incontro di due voci e il suono acustico della chitarra daranno forma a un racconto intimo e coinvolgente. Un repertorio che supera i confini tra generi e stili, pensato per restituire tutta la forza espressiva della musica in una dimensione raccolta, diretta e raffinata. Un concerto costruito come un racconto, in cui la grande canzone d’autore italiana e il repertorio sardo si alternano e si rispondono fino a diventare un’unica storia fatta di meraviglia, amore, terra e preghiera. Un solo filo che lega autori, epoche e lingue diverse.

Realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo – Via Stoccolma” di Cagliari, la rassegna rientra nel progetto Suoni e Voci per l'Isola e nella circuitazione concertistica regionale in attuazione nell'anno 2026. La rassegna è realizzata con la collaborazione artistica di Salvatore Svezia mentre le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it, fino ad esaurimento posti.

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