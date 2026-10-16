Al Teatro Verdi di Sassari viaggio nella musica dell'InghilterraConcerto con Rea, Deiana e l'orchestra Teatro e/o Musica
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Nuova tappa di “Viaggio in Inghilterra”, l’edizione 2026 dei Salotti culturali del Teatro Verdi, martedì 20 ottobre alle 19 nello storico teatro sassarese. Per la rassegna della Cooperativa Teatro e/o Musica, dedicata quest’anno alla musica britannica, è in programma il secondo dei cinque appuntamenti, “Passato e presente”, costruito attorno al dialogo tra la grande tradizione musicale inglese e il Novecento.
Sul palco saliranno Alessandro Deiana alla chitarra, Salvatore Rea alla viola e l’Orchestra Teatro e/o Musica diretta da Andrea Ivaldi. La presentazione della serata sarà affidata ad Antonio Ligios.
Il programma mette in relazione epoche lontane attraverso la musica di John Dowland, Benjamin Britten e Malcolm Arnold. Di Dowland, tra i maggiori compositori inglesi tra Cinquecento e Seicento, saranno proposti Come, Heavy Sleep e Lachrimae. A distanza di oltre tre secoli, la sua eredità riemerge nelle pagine di Britten, autore particolarmente attento alla tradizione musicale britannica: in programma il Nocturnal after John Dowland e Lachrymae (Reflections on a song of John Dowland), quest’ultima per viola e archi. Completa la serata la Serenade per chitarra e archi di Malcolm Arnold.
A introdurre il concerto sarà Antonio Ligios, musicologo e musicista, per molti anni docente di Storia della musica al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, istituzione della quale è stato anche direttore e di cui è oggi presidente. Prima del concerto il pubblico sarà accolto nel foyer del Teatro Verdi con un piccolo rinfresco.