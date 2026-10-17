Torna questo pomeriggio a Sinnai il progetto "Puliamo il mondo" con la pulizia del Belvedere di via di fronte alla panchina rossa, dove cittadini e volontari si ritroveranno per prendersi cura dell’area verde, liberandola da rifiuti e dalle erbacce.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” di Sinnai, in collaborazione con la società COSIR e il patrocinio del Comune di Sinnai – Assessorato all’Ambiente.

«Un’occasione concreta - si legge nel comunicato - per dimostrare attenzione e rispetto verso il nostro territorio e promuovere insieme una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva».

Si inizierà alle 16,30 con la distribuzione ai partecipanti di guanti, pettorine, buste in plastica e pinze. Quindi l'inizio della pulizia del sito che dovrebbe chiudersi due ore dopo.

Se qualcuno preferisce portare da casa i propri guanti robusti da lavoro, pale o rastrelli è autorizzato a farlo. La partecipazione è aperta a tutti, anche ai bambini, purché accompagnati dai genitori e alle associazioni del territorio. I partecipanti avranno una copertura assicurativa. I sacchi dei rifiuti saranno ritirati dalla Cosir.

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