Due nuovi finanziamenti dalla Regione a favore del Comune di Serri, per un investimento complessivo di 450 mila euro, destinati alla riqualificazione della viabilità verso il Santuario nuragico di Santa Vittoria e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali. Il primo finanziamento, pari a 300 mila euro, riguarda proprio la strada che conduce al sito archeologico importante patrimonio archeologico e culturale del territorio, inserito nel percorso di candidatura Unesco.

L'intervento punta a migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità della strada, agevolando l'accesso a uno dei luoghi più significativi della storia e dell'identità della Sardegna. Il secondo finanziamento, di 150 mila euro, consentirà di realizzare interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili comunali, con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici più accessibili e inclusivi.

«Si tratta», ha detto il sindaco Samuele Gaviano, «di un'opportunità significativa per proseguire il percorso di miglioramento delle infrastrutture comunali, coniugando la valorizzazione del patrimonio culturale con l'accessibilità e l'inclusione sociale».

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