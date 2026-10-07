A Selargius la salute non è più un privilegio. È stato inaugurato questa mattina, nel centro di aggregazione di via Pira, il nuovo Punto di accesso e orientamento Pnes con la missione di "contrastare la povertà sanitaria".

Primo punto territoriale aperto dalla Asl di Cagliari nell'ambito del programma nazionale PN Equità nella Salute 2021-2027, in collaborazione con il Comune. A tagliare il nastro il direttore generale della Asl 8 Aldo Atzori, la referente Pnes Paola Pirastu, il sindaco Gigi Concu e l'assessore ai Servizi sociali Sandro Porqueddu.

Obiettivo: portare le cure a chi è rimasto fuori dal sistema sanitario. Famiglie con Isee sotto i 10mila euro, senza fissa dimora, migranti, persone in indigenza segnalate da Servizi sociali e Terzo Settore.

Dentro opererà un'equipe multidisciplinare di sanitari e assistenti sociali per prendere in carico i bisogni complessi e accompagnare le persone fragili nei percorsi di cura.

«Una porta d'accesso preziosa sul territorio - dicono Concu e Porqueddu - per garantire un diritto costituzionale: la salute». «Nessuno deve rinunciare a curarsi perché non ha i mezzi» aggiunge Atzori. In via Pira l’accesso sarà diretto, gratuito, senza prenotazione. Porte aperte il primo e il terzo venerdì del mese, dalle 15 alle 18.

Dopo i tre ambulatori di Cagliari (Sant'Elia, viale Trieste, via Romagna), a breve arriverà anche una struttura mobile per visite sul territorio, annunciano dall’azienda sanitaria.

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