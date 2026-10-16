I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, in Via Emilio Lussu a Selargius, per un incendio che si è sviluppato in un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti.

La Sala Operativa del Comando ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento supportata da un'autobotte, per un totale di due automezzi e sette operatori, che hanno delimitato l'area e spento le fiamme, messo in sicurezza la sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, riconducibili ad un probabile malfunzionamento del mezzo.

Nessuna persona risulta coinvolta.

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