Scuole più sicure a Mandas, nuovi interventi negli edifici di viale EuropaProsegue il programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici promosso dall’amministrazione comunale
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Con fondi del bilancio comunale sono stati eseguiti interventi di pulizia e sistemazione dei canali di scolo, dei cornicioni e di altre parti dello stabile scolastico di viale Europa, nella parte alta del paese.
Le opere si aggiungono ai lavori già realizzati sulla copertura della scuola dell’infanzia, per i quali erano stati investiti 100 mila euro. Ora sono in corso ulteriori interventi per l’adeguamento degli edifici scolastici di viale Europa alle norme di sicurezza e antincendio, con un investimento complessivo di 140 mila euro, di cui 88 mila destinati alla realizzazione dei lavori.
«La sicurezza delle nostre scuole è una priorità – sottolinea il sindaco Umberto Oppus –. Stiamo proseguendo con interventi concreti, utilizzando le risorse del bilancio comunale per migliorare le condizioni degli edifici scolastici e garantire ambienti più sicuri per gli alunni, il personale e tutta la comunità scolastica».