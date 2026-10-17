Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Sarroch, in via Al Mare, dopo i lavori di ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Nuovi arredi, ambienti rinnovati e un’illuminazione a basso consumo energetico, ma la novità riguarda anche i servizi: i cittadini possono richiedere il passaporto e ottenere certificati anagrafici direttamente allo sportello, senza doversi necessariamente recare negli uffici degli enti competenti.

Il progetto Polis punta a rafforzare la presenza dei servizi nei piccoli centri, coinvolgendo circa 7mila uffici postali italiani situati nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle prestazioni della Pubblica amministrazione.

A Sarroch è possibile presentare la documentazione per richiedere o rinnovare il passaporto, con la possibilità di riceverlo direttamente a domicilio. Sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

Nella Sardegna meridionale sono stati ristrutturati e rinnovati 103 uffici postali e, secondo il programma di Poste Italiane, entro la fine dell’anno dovrebbero essere completati gli interventi in tutte le 113 sedi coinvolte nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

L’ufficio postale di Sarroch è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Con Polis, Poste Italiane punta a consolidare il ruolo degli uffici postali come punti di riferimento per le comunità locali, avvicinando i servizi pubblici ai cittadini e contrastando l’isolamento dei territori più piccoli.

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