Una giornata di possibili disagi per le famiglie e le attività di Sarroch. Martedì 20 ottobre, dalle 8.30 alle 17.30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nel centro abitato per consentire ad Abbanoa di collegare le nuove condotte realizzate all’ingresso del paese, lungo la statale 125.

L’intervento riguarda un tratto di circa mezzo chilometro di acquedotto, con tubazioni del diametro di 350 millimetri, sostituito nell’ambito del programma di efficientamento delle reti idriche. I tecnici del gestore, insieme all’impresa d’appalto, procederanno ai collegamenti con le nuove condotte, operazione che richiede lo svuotamento delle tubature.

L’opera rientra in un piano di investimenti da 27 milioni di euro destinato a diversi centri della Sardegna, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), con l’obiettivo di migliorare il servizio e ridurre le perdite.

La rete idrica di Sarroch si estende per circa 27 chilometri ed è caratterizzata da forti differenze altimetriche, con un dislivello di circa 120 metri tra il serbatoio comunale e il punto più basso servito. Una conformazione che determina significative variazioni di pressione e contribuisce alle criticità del sistema.

Negli anni Abbanoa ha avviato una campagna di sostituzione delle condotte più soggette a rotture, rimpiazzando diverse tubazioni in plastica e fibrocemento con nuove condotte in ghisa sferoidale. Il progetto attuale punta a proseguire il lavoro di efficientamento idraulico ed energetico.

Sarroch rientra inoltre tra i primi trenta Comuni sardi coinvolti nel progetto «Reti intelligenti», che attraverso sistemi tecnologici avanzati mira a monitorare il funzionamento degli acquedotti, individuare le criticità e ridurre le dispersioni idriche.

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